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Семенов - о сорвавшемся переходе в "Краснодар": я сидел на чемоданах и ждал

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Защитник "Ахмата" Андрей Семенов рассказал о сорвавшемся переходе в "Краснодар".
Фото: РФС
"Вот с "Краснодаром" — самый явный шанс на переход был. Я сидел на чемоданах и ждал. Но все сорвалось. У меня есть догадки почему, но они не для печати. Вообще возникало много вариантов. Но почему?то постоянно не складывалось", - приводит слова Семенова Sport24.

Защитник выступает за "Ахмат" с 2014 года и является капитаном клуба. В текущем сезоне Семенов провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в 500 тысяч евро. "Ахмат" ушел на зимнюю паузу, занимая тринадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Семенов Ахмат Краснодар
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