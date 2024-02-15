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Глушаков: что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом

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Полузащитник Денис Глушаков заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.
Фото: ФК "Ростов"
"Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение", - цитирует Глушакова "СЭ".

Денис Глушаков находился в расположении "Ростова" на зимних сборах, но клуб решил не подписывать контракт с игроком. Ранее экс-игрок сборной России выступал за "Спартак", "Локомотив", "Химки", "Ахмат" и "Пари НН". Последним клубом игрока был костромской "Спартак", с которым Денис расторг соглашение по обоюдному соглашению сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего полузащитника в 300 тысяч евро.

Ростов Глушаков
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