"Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение", - цитирует Глушакова "СЭ".
Денис Глушаков находился в расположении "Ростова" на зимних сборах, но клуб решил не подписывать контракт с игроком. Ранее экс-игрок сборной России выступал за "Спартак", "Локомотив", "Химки", "Ахмат" и "Пари НН". Последним клубом игрока был костромской "Спартак", с которым Денис расторг соглашение по обоюдному соглашению сторон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего полузащитника в 300 тысяч евро.
Глушаков: что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом
Полузащитник Денис Глушаков заявил, что у него есть варианты для продолжения карьеры.
Фото: ФК "Ростов"