"Не исключаю, что Промес может стать объектом политических маневров. И если у российских властей возникнет такое желание, тут я уже не позавидую Квинси. Как мы знаем, большая политика не всегда основывается на нормах закона. Мы помним ситуацию с обменом Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер. Никогда не знаешь, что случится дальше, но не исключено, что и Промеса может ждать подобная участь", - заявил адвокат.
Ранее нидерландский суд приговорил Квинси Промеса к 6-ти годам тюрьмы по обвинению в торговле наркотиками в особо крупном размере. Сообщается, что футболисту "Спартака" может грозить экстрадиция на родину в случае пересечения границы с одной из стран Евросоюза.
Напомним, в декабре 2022-го года состоялся обмен заключенными между Россией и США. Россия выдала баскетболистку американской сборной Бритни Грайнер. Спортсменка была осуждена на 9 лет. В ручной клади Грайнер в аэропорту Шереметьево обнаружили картриджи для вейпа с маслом каннабиса.
В обратном направлении из США в Россию проследовал Виктор Бут, осужденный американским судом на 25 лет в 2012-м году за торговлю оружием. По версии зарубежных СМИ, Виктор Бут является одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире.
Источник: "РБ Спорт"
Нидерландский адвокат: если у России возникнет желание для политического маневра, я не позавидую Промесу
Нидерландский адвокат Эрик Томас поделился профессиональной оценкой ситуации с вингером "Спартака" Квинси Промесом.
Фото: официальный сайт "Спартака"