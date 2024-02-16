"Конечно, я мечтаю о самом высоком уровне. Хочу играть в хороших командах и, конечно, развиваться в "Пари НН". У меня есть потенциал, который я хочу развить. "Зенит" – хорошая возможность для прогресса, но это не единственный топ-клуб", - цитирует Зе Турбо "РБ Спорт".
В текущем сезоне Зе Турбо провел за "Пари НН" 17 матчей и отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 500 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров волжане занимают девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 24 очка. После зимней паузы команда Сергея Юрана сыграет с "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Нападающий "Пари НН" Зе Турбо: конечно, я мечтаю о самом высоком уровне, "Зенит" – хорошая возможность для прогресса
Нападающий "Пари НН" Зе Турбо поделился мечтой о переходе в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Пари НН"