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Пономарев: у ЦСКА проблемы с обороной. Мойзес - дешевый пижон

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Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил уровень обороны московского ЦСКА.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Нужно решать проблему с обороной. Нужно уже определиться с этой парой. А то так и будет каждый играть сам на себя. Мойзес - дешевый пижон. На левом фланге из-за этого у нас тоже проблемы. Дело в том, что он постоянно лезет вперед, а потом не возвращается. Можно иногда подключаться в атаку, но ты сперва обеспечь оборону. А он хочет быть очень заметным, видимо", - заявил Пономарев.

Бразильский защитник Мойзес перебрался в ЦСКА из "Интернасьонала" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 2.3 миллиона евро. В первой части сезона бразилец провел 21 матч в чемпионате, кубке и Суперкубке России в составе "армейцев". На счету левого латераля 1 гол. Контракт Мойзеса с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2025/26.

Перед стартом весенней части РПЛ ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе "армейцев" 28 очков в 18-ти матчах.

Источник: "Евро-футбол"

Пономарев Мойзес ЦСКА
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