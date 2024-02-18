- "Зенит" своё возьмет. Хорошо, что "Краснодар" создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне "Зенита". В начале сезона у Семака не получилось замотивировать бразильцев. Сейчас петербуржцы отстают, и бразильцы будут максимально мотивированы. Преимущество во второй части сезона на стороне "Зенита". В одном матче "Краснодар" может выиграть у "Зенита", - передаёт слова Непомнящего "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", набравший 38 очков в 18 матчах. На 2 очка от "быков" отстаёт действующий чемпион России петербургский "Зенит", который неизменно выигрывал чемпионское звание в пяти предыдущих розыгрышах национального первенства. В активе идущего третьим московского "Динамо" 32 очка.
Очная встреча "Зенита" и "Краснодара" в первом круге состоялась в 15 туре в Санкт-Петербурге и завершилась вничью 1:1. Во втором круге соперники сыграют между собой в Краснодаре.
Непомнящий: хорошо, что "Краснодар" создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне "Зенита"
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился прогнозом на весеннюю часть РПЛ.
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