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Гладилин: Бонгонда и Медине будет очень тяжело пробиться в основной состав "Спартака"

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Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин оценил шансы вингеров Тео Бонгонда и Хесуса Медины заиграть весной 2024 года в основном составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Бонгонда и Медина - футболисты одного уровня. Кого-то выделять я бы не стал. Им будет очень тяжело пробиться в основной состав. На позиции правого нападающего очень хорошо играют российские футболисты. К тому же хорошей форме Промес, он там может сыграть, - передаёт слова Гладилина "РБ Спорт".

28-летний правый вингер сборной ДР Конго Тео Бонгонда перешёл в "Спартак" в июле 2023 года из испанского "Кадиса", сумма трансферной компенсации составила 7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 22 матча за красно-белых во всех турнирах, 5 забитых голов и 1 результативный пас.

26-летний правый вингер сборной Парагвая Хесус Медина перешёл в "Спартак" в июле 2023 года из московского ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 6 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, 2 забитых гола и 2 результативных паса.

Спартак Бонгонда Медина Гладилин
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