"Можно говорить о конкуренции и об обстановке внутри. Чувствуется это по организации игры и атмосфере, команда приняла требования Ивича. Может быть, не хватило стабильности в концовке первой части сезона. В том, что команда и игроки нацелены на победу, есть заслуга руководства клуба, не изменяющего своей концепции развития", - приводит слова Бышовца Metaratings.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от "быков" в шесть очков. После зимней паузы команда Владимира Ивича сыграет с "Рубином" в рамках 19-го тура РПЛ. Южане заняли третье место в группе Кубка России с "Динамо", "Спартаком" и "Пари НН". Команда сыграет с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.
Бышовец - о "Краснодаре": в том, что команда нацелена на победу, есть заслуга руководства, не изменяющего концепции
Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о "Краснодаре".
Фото: GETTY IMAGES