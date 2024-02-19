"Наша основная задача — сохранить прописку в РПЛ. Сомнений нет, что мы будем сражаться до конца в чемпионате. Понимаем, что будет тяжело, ведь команды усиливаются. Но мы доверяем всем: игрокам, нашим болельщикам. Мы обязательно выполним задачу сохранения прописки в РПЛ", - приводит слова Деограсии "Матч ТВ".
После 14-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы команда сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ. Напомним, что подопечные Деограсии обыграли "Спартак" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Главный тренер "Оренбурга" Деограсия: мы обязательно выполним задачу сохранения прописки в РПЛ
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Оренбург"