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Юран: клубы обо всём договорились, Кучаев - игрок "Пари НН"

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран подтвердил переход Константина Кучаева из ЦСКА на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Точка в переговорах поставлена. Клубы обо всём договорились. Кучаев — игрок "Пари НН". Условия перехода — аренда до конца сезона. Во вторник вечером он прилетает в Абу-Даби из Стамбула и присоединится к нашей команде", - цитирует Юрана "Чемпионат".

В текущем сезоне Кучаев принял участие в 15-ти матчах ЦСКА и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро. Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка. Команда Владимира Федотова располагается на восьмом месте и имеет на четыре очка больше.

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