- Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем - это праздник футбола. Соперники очень хорошего уровня, игры с ними будут ощущаться как небольшой международный турнир.
Напомним, национальная сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против команд Сербии и Парагвая. Встречи пройдут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и состоятся 21 и 25 марта соответственно.
В последнем контрольном поединке сборная России разгромила национальную команду Кубы. Игра состоялась 20 ноября 2023 года в Волгограде и завершилась со счетом 8:0.
Непомнящий: товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем - это праздник футбола
Экс-наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящих контрольных игр сборной России.
Фото: "Матч ТВ"