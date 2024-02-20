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Непомнящий: товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем - это праздник футбола

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Экс-наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящих контрольных игр сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
- Учитывая отстранение российской сборной от всех турниров, домашние товарищеские матчи с Сербией и Парагваем - это праздник футбола. Соперники очень хорошего уровня, игры с ними будут ощущаться как небольшой международный турнир.

Напомним, национальная сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет товарищеские матчи против команд Сербии и Парагвая. Встречи пройдут в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и состоятся 21 и 25 марта соответственно.

В последнем контрольном поединке сборная России разгромила национальную команду Кубы. Игра состоялась 20 ноября 2023 года в Волгограде и завершилась со счетом 8:0.

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