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Лесовой – об уходе из “Динамо”: я устал сидеть на скамейке запасных

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Полузащитник “Маккаби” Даниил Лесовой объяснил решение покинуть московское “Динамо”.
Фото: РИА Новости
– Я устал сидеть на скамейке запасных. Хочу постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились, – приводит слова игрока “СЭ”.

Напомним, в текущее трансферное окно Даниил Лесовой покинул стан московского “Динамо”. Он на правах аренды перебрался в “Маккаби”. За клуб из Израиля российский футболист будет выступать до конца этого сезона. При этом у “Маккаби” есть право выкупить Лесового у бело-голубых.

Лесовой Динамо Маккаби Российские трансферы
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