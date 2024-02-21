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Владимир Федотов: осенью ЦСКА не хватало баланса - это факт

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о сложностях команды в осенней части сезона.
Фото: РИА Новости
- Осенью нам не хватало баланса - это факт. Мы пропускали достаточно много, часто не хватало профильных защитников. Сейчас Игорь Дивеев встал в строй - уже 90 минут проводит на футбольном поле. Футбол заключается в балансе. И этот баланс нужно приобретать, чтобы стабильно показывать положительный результат, - цитирует Федотова "Чемпионат".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги на время зимней паузы текущего сезона московский ЦСКА с 28 очками в 18 матчах занимает восьмое место. Красно-синие пропустили с начала чемпионата 24 гола, что является 9-11-м показателем в лиге.

Всю осеннюю часть чемпионата пропустил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который получил тяжёлую травму в июле 2023 года в первой игре сезона за Суперкубок России против "Зенита" (0:0, пен. 4:5).

ЦСКА Федотов
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