- Осенью нам не хватало баланса - это факт. Мы пропускали достаточно много, часто не хватало профильных защитников. Сейчас Игорь Дивеев встал в строй - уже 90 минут проводит на футбольном поле. Футбол заключается в балансе. И этот баланс нужно приобретать, чтобы стабильно показывать положительный результат, - цитирует Федотова "Чемпионат".
В турнирной таблице Российской премьер-лиги на время зимней паузы текущего сезона московский ЦСКА с 28 очками в 18 матчах занимает восьмое место. Красно-синие пропустили с начала чемпионата 24 гола, что является 9-11-м показателем в лиге.
Всю осеннюю часть чемпионата пропустил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который получил тяжёлую травму в июле 2023 года в первой игре сезона за Суперкубок России против "Зенита" (0:0, пен. 4:5).
Владимир Федотов: осенью ЦСКА не хватало баланса - это факт
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о сложностях команды в осенней части сезона.
Фото: РИА Новости