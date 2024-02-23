- Нам не удалось выполнить всё, что планировали в это трансферное окно. Не хочется конкретизировать, но вышло не всё, что задумывали. Не могу сказать, что будет летом: к нам ехал человек, дал добро, но не доехал. Поэтому тяжело что-то предполагать. В целом трансферная кампания "Ростова" проведена на "четвёрку" - нормально. Но лучше оценивать уже по ходу сезона, как новички адаптируются, - передаёт слова Рыскина "Чемпионат".
Зимой 2024 года состав "Ростова" пополнили три игрока-легионера.
Из болгарского "Левски" перешёл 23-летний бразильский правый вингер Роналдо, сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. Из египетского "Исмаили" к жёлто-синим перебрался 19-летний защитник юношеской сборной Египта Эяд Аль-Аскалани, сумма трансферной компенсации составила 920 тысяч евро. Из болгарской "Арды" был взят в аренду до конца сезона 27-летний ивуарийский центральный защитник Умар Сако.
Спортивный директор "Ростова": не удалось выполнить всё, что планировали в это трансферное окно
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин оценил итоги трансферной кампании жёлто-синих зимой 2024 года.
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