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Спортдиректор "Крыльев Советов": мы рады, что Гарре с нами. Движение вокруг него было на протяжении всего окна

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с аргентинским атакующим полузащитником Бенхамином Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Да, были различные разговоры. Официального предложения в клуб так и не поступило, но движение вокруг Гарре было на протяжении всего трансферного окна. На текущий момент мы рады, что он с нами и 25 февраля приедет в расположение команды, как это заявлено на официальном сайте "Крыльев". Мы надеемся, что Гарре ещё принесёт нам много пользы, - передаёт слова Корниленко Metaratings.ru.

23-летний аргентинский атакующий полузащитник Бенхамин Гарре, являющийся воспитанником системы "Манчестер Сити", выступает за самарские "Крылья Советов" с января 2023 года. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах за самарцев, 8 забитых голов и 3 результативных паса.

В ходе зимнего трансферного окна 2024 года неоднократно появлялась информация о возможном переходе Гарре в другой клуб, однако футболист остался в составе волжан после закрытия трансферного окна.

Крылья Советов Гарре Корниленко Российские трансферы
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