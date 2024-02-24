"В чемпионате России отмечу Макса Осипенко, парень нереально вырос в "Ростове", очень сильно прибавил. Плюс мне нравится Алип. Да, он друг, но мне он нравится как футболист, говорю это честно. Парень здорово вырос, и у него есть все качества, чтобы уехать в Европу. Вообще много кого можно выделить., но топ-1 - это Осипенко, а топ-2 - Алип", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Напомним, что защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков перешел в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Осипенко провел за "Ростов" 15 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего центрального защитника в 5 миллионов евро. Нуралы Алип принял участие в 23-х играх и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Команда Валерия Карпина располагается на десятом месте и имеет в своем активе 21 очко.
Дмитрий Чистяков заявил, что считает Осипенко и Алипа лучшими защитниками российского чемпионата
Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков назвал Осипенко и Алипа лучшими центральными защитниками в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"