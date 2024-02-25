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В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Агапова после матча с "Динамо"

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Директор по коммуникациям столичного ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о состоянии защитника Ильи Агапова.
Фото: "СЭ"
"При подкате Илья почувствовал неприятные ощущения в задней мышце, поэтому на всякий случай решили его заменить", - приводит слова Брейдо "СЭ".

Напомним, центральный защитник ЦСКА Илья Агапов был заменен в первом тайме контрольного поединка с московским "Динамо" (1:2).

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 11 матчах за "армейцев" во всех турнирах, провел на поле 514 минут и не отметился голевыми действиями.

ЦСКА Агапов Динамо
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