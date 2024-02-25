"При подкате Илья почувствовал неприятные ощущения в задней мышце, поэтому на всякий случай решили его заменить", - приводит слова Брейдо "СЭ".
Напомним, центральный защитник ЦСКА Илья Агапов был заменен в первом тайме контрольного поединка с московским "Динамо" (1:2).
В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 11 матчах за "армейцев" во всех турнирах, провел на поле 514 минут и не отметился голевыми действиями.
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Агапова после матча с "Динамо"
Директор по коммуникациям столичного ЦСКА Кирилл Брейдо поделился информацией о состоянии защитника Ильи Агапова.
Фото: "СЭ"