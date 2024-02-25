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Бояринцев: если "Спартак" удачно сыграет с "Зенитом", можно будет нацелиться на чемпионство

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Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: "СЭ"
- От этого матча будут зависеть спартаковские претензии не только на тройку, а, может быть, даже на чемпионство. Далеко не самая простая игра ждет "красно?белых", но я не сомневаюсь, что при должной готовности "Спартак" сможет достичь положительного результата. Если "красно?белые" удачно сыграют с "Зенитом", в весенней части сезона можно нацелиться на золото. Если же результат будет неудачным, то "Спартак" будет бороться только за тройку.

Сезон российской Премьер-лиги возобновится после зимней паузы 1 марта. В рамках 19-го тура чемпионата России "Зенит" примет на своем поле в Санкт-Петербурге московский "Спартак". Игра пройдет на "Газпром Арене" 2 марта и начнется в 19:30 по местному времени. По итогам первой части нынешнего сезона "сине-бело-голубые" набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. "Красно-белые" с 30 баллами на данный момент замыкают первую пятерку. Лидирует в первенстве страны "Краснодар", заработавший осенью 38 очков.

Напомним, матч первого круга между этими соперниками завершился уверенной гостевой победой петербуржцев со счетом 3:1.

Источник: "Матч ТВ"

Бояринцев Спартак Зенит
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