28-летний вингер московского "Спартака" и сборной ДР Конго Тео Бонгонда может сыграть за красно-белых в домашнем матче 20 тура РПЛ с воронежским "Факелом", сообщают СМИ.
По данным источника, футболист пропустит выездную игру 19 тура Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом" из-за травмы, полученной в матче национальной команды ДР Конго за третье место на Кубке Африканских Наций против сборной ЮАР (0:0, пен. 5:6).
В текущем сезоне на счету Бонгонда 22 матча в составе "Спартака", 5 забитых голов и 1 результативный пас.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Травмированный Бонгонда может вернуться на поле после матча "Спартака" с "Зенитом"
По данным СМИ, конголезский нападающий Тео Бонгонда сможет сыграть за "Спартак" в матче 20 тура РПЛ с "Факелом", пропустив игру 19 тура с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"