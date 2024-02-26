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Бородюк: почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Не знаю, кто изобретает эти новшества

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Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу участия РФС в эксперименте ФИФА с озвучиванием рефери своих решений после вмешательства ВАР.
Фото: РФС
- Я не знаю, кто изобретает эти новшества в ФИФА и УЕФА. Почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Но все эти новшества не приводят к увеличению числа болельщиков у нас на трибунах, - передаёт слова Бородюка "Чемпионат".

Ранее стало известно, что весной 2024 года в матчах Российской премьер-лиги и Кубка России главные арбитры будут озвучивать для болельщиков на стадионе и телетрансляции свои решения, принятые после видеопросмотра, или решения ВАР по положению "вне игры" либо точному определению места нарушения правил.

Это нововведение стало следствием участия РФС в соответствующем эксперименте ФИФА и ИФАБ.

РФС РПЛ Кубок России ВАР Бородюк
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