- Я не знаю, кто изобретает эти новшества в ФИФА и УЕФА. Почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Но все эти новшества не приводят к увеличению числа болельщиков у нас на трибунах, - передаёт слова Бородюка "Чемпионат".
Ранее стало известно, что весной 2024 года в матчах Российской премьер-лиги и Кубка России главные арбитры будут озвучивать для болельщиков на стадионе и телетрансляции свои решения, принятые после видеопросмотра, или решения ВАР по положению "вне игры" либо точному определению места нарушения правил.
Это нововведение стало следствием участия РФС в соответствующем эксперименте ФИФА и ИФАБ.
Бородюк: почему-то все эксперименты происходят только с футболом. Не знаю, кто изобретает эти новшества
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу участия РФС в эксперименте ФИФА с озвучиванием рефери своих решений после вмешательства ВАР.
Фото: РФС