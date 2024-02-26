"Продление Заболотного будет зависеть от условий. Если ЦСКА всё ещё на него рассчитывает, значит, продлят. В этом вопросе важна и финансовая составляющая. Играть бесплатно Антон не будет. Возможно, Заболотному на смену был куплен Мусаев. В предсезонке игрок смотрелся очень неплохо, забивал. Достойная конкуренция в атаке. Вторая часть чемпионата покажет, будет продлён Антон или нет", - сказал Масалитин.
Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. До своего возвращения в стан "армейцев" летом 2021-го года форвард успел поиграть в составе "Сочи", "Зенита", "Тосно", "Факела" и "Уфы". В текущем сезоне на счету Заболотного 8 голов и 2 голевые передачи в 25-ти матчах ЦСКА во всех турнирах. Больше голов в первой половине сезона за "армейцев" забил только Федор Чалов.
В зимнее трансферное окно состав ЦСКА пополнил нападающий калининградской "Балтики" Тамерлан Мусаев. Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Контракт 32-летнего Заболотного с ЦСКА действителен до конца сезона.
Источник: "Чемпионат"
Масалитин - о продлении контракта Заболотного с ЦСКА: играть бесплатно он не будет
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное соглашение между ЦСКА и Антоном Заболотным о продлении контракта.
Фото: "Чемпионат"