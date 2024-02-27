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Личка - о зимнем трансферном окне "Динамо": если из команды никто не ушел - это уже большой плюс

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о зимнем трансферном окне.
Фото: ФК "Динамо"
"Если из команды никто не ушел — это уже большой плюс. Если бы зимой пришли 1-2 человека, которые создали бы конкуренцию… Можно было рассмотреть кого-то в защиту и полузащиту, но самое главное, что никто не ушел", - приводит слова Лички "СЭ".

В зимнее трансферное окно "Динамо" не совершило ни одного приобретения, однако клуб покинул Данил Лесовой, который присоединился к израильскому "Маккаби" и голкипер Иван Будачев, перешедший в "Черноморец" на правах свободного агента. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 32 очка.

Личка Динамо
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