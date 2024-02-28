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Лунев – о чемпионской гонке РПЛ: нет никаких сомнений, что “Зенит” будет первым

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Голкипер “Карабаха” Андрей Лунев высказался о чемпионской гонке в чемпионате России по футболу.
Фото: РИА Новости
– Промежуточный итог не особо интересен — только конечный результат. У меня нет никаких сомнений, что “Зенит” будет первым.

Отметим, что голкипер сборной России и “Карабаха” Андрей Лунев ранее выступал за петербургский “Зенит”.

После 18 туров чемпионата России по футболу турнирную таблицу возглавляет “Краснодар”, в активе которого 36 очков. Вторым с 38 баллами идет петербургский “Зенит”.

Источник: "Чемпионат"

Лунев Зенит Карабах
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