– Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актером? Легко.
Отметим, что ранее российский футболист Артем Дзюба снялся в фильме "Конец Славы". Кино вышло в прокат 1 февраля.
Напомним, Дзюбе 35 лет. Текущее трудовое соглашение Артема с московским “Локомотивом”, в составе которого он оказался в 2023 году, рассчитано до лета 2024 года.
Источник: ТАСС
Дзюба: легко могу представить себя актером в будущем
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что в будущем легко представляет себя актером.
Фото: "Матч ТВ"