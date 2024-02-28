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Дзюба: легко могу представить себя актером в будущем

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что в будущем легко представляет себя актером.
Фото: "Матч ТВ"
– Мне очень понравилось сниматься в кино. Могу ли в будущем представить себя актером? Легко.

Отметим, что ранее российский футболист Артем Дзюба снялся в фильме "Конец Славы". Кино вышло в прокат 1 февраля.

Напомним, Дзюбе 35 лет. Текущее трудовое соглашение Артема с московским “Локомотивом”, в составе которого он оказался в 2023 году, рассчитано до лета 2024 года.

Источник: ТАСС

Локомотив Дзюба
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