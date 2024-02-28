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Быстров: я приходил с перегаром на тренировку

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров признался, что приходил на тренировку с похмелья.
Фото: РИА Новости
— Приходили л с перегаром на тренировку? Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться, – приводит слова Быстрова Sport24.

Напомним, Быстрову 40 лет. Свою профессиональную футбольную карьеру Владимир завершил в 2018 году. Он выступал за такие клубы, как петербургский “Зенит”, московский “Спартак”, махачкалинский “Анжи”, “Краснодар” и “Тосно”. Бывший игрок сборной России дважды становился чемпионом страны в составе сине-бело-голубых.

Быстров
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