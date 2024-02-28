– Сейчас я счастлив в “Спартаке” – клубе своей жизни, готов за него отдать все. “Спартак” – это все для меня, мой папа болел за клуб, привил эту любовь мне, я все делал, чтобы попасть сюда. Какой смысл говорить о ЦСКА и “Зените”?
Напомним, Руслан Литвинов является воспитанником московского “Спартака”. С 2021 года российский футболист на постоянной основе выступает в первой команде красно-белых. В составе столичного клуба 22-летний полузащитник завоевал Кубок России. В нынешнем сезоне Литвинов в общей сложности принял участие в 16 матчах. Ему не удалось отметиться результативными действиями.
Источник: Sports.ru
Литвинов: “Спартак” – это все для меня, какой смысл говорить о ЦСКА и “Зените”?
Футболист московского “Спартака” Руслан Литвинов рассказал, почему заявил, что никогда не перейдет в столичный ЦСКА или петербургский “Зенит”.
Фото: ФК "Спартак"