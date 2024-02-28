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Игнашевич: у "Балтики" хорошая команда. Нам сейчас не нужно смотреть в турнирную таблицу

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал предстоящую калининградцам борьбу за выживание в весенней части сезона.
Фото: ФК "Балтика"
- Думаю, что ключевые матчи все, а не только первые два. Конечно, важно хорошо начать. Это бы добавило позитива не только нам и игрокам, но и болельщикам, безусловно. Хочу сказать, что нам сейчас, может быть, не нужно смотреть в турнирную таблицу. У нас хорошая команда, и у нас ещё будет возможность исправить ситуацию и подняться не только после двух матчей. Впереди ещё 12 туров, - передаёт слова Игнашевича Matchtv.ru.

По итогам осенней части сезона калининградская "Балтика" находится в зоне прямого вылета, набрав 13 очков в 18 матчах и занимая 15 строчку турнирной таблицы. Отставание команды Сергея Игнашевича от зоны стыковых матчей составляет 2 очка, от зоны гарантированного сохранения места в РПЛ - 6 очков.

Весеннюю часть сезона калининградцы откроют матчами с прямыми конкурентами в борьбе за выживание - на своём поле с "Сочи" (16 место, 11 очков) и на выезде с "Оренбургом" (14 место, 15 очков).

Балтика Игнашевич
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