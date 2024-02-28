- Костя в предсезонке стал лучшим бомбардиром и больше всех отдал голевых передач. У него боевая форма сейчас. Одно дело забить в товарищеских, другое в официальном. Когда начнёт в официальных матчах забивать, тогда посмотрим, что из себя представляет. С точки зрения психологических и физических моментов нет проблем, во всеоружии подходит. Дай бог, чтобы без травм было. Будет максимально стараться и забивать больше. Хотим включиться в бомбардирскую гонку, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, забив 9 голов при 6 результативных передачах. В 18 матчах Российской премьер-лиги на счету форварда 8 забитых мячей.
В бомбардирской гонке текущего сезона чемпионата России Тюкавин делит места со второго по шестое с Эдуардом Сперцяном и Джоном Кордобой (оба - "Краснодар"), Фёдором Чаловым (ЦСКА) и Бенхамином Гарре ("Крылья Советов"). Единоличным лидером рейтинга бомбардиров является Матео Кассьерра ("Зенит"), который забил в осенней части сезона 14 голов.
Агент Тюкавина: у Кости сейчас боевая форма. Хотим включиться в бомбардирскую гонку
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: ФК "Динамо"