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Агент Сафонова - о возможном переходе в "Жирону": нельзя сидеть на трёх стульях. У Кости в голове сейчас "Динамо"

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Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос о вероятности перехода игрока в испанскую "Жирону".
Фото: ФК "Динамо"
- Сейчас надо доиграть сезон до лета, голову другим не забиваем. Нельзя сидеть на трёх стульях, у него в голове сейчас "Динамо", не хочу его больше отвлекать. Игроку не нужно засирать мозги, что может переехать куда-то. В данный момент он счастлив в клубе, что ещё нужно? - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

21-летний центральный нападающий Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии московского "Динамо" и выступает за бело-голубых в течение всей карьеры. Действующий контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач.

Ранее агент Константина Алексей Сафонов сообщал о трансферном интересе к игроку со стороны испанской "Жироны".

Динамо Жирона Тюкавин Российские трансферы
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