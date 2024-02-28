- Сейчас надо доиграть сезон до лета, голову другим не забиваем. Нельзя сидеть на трёх стульях, у него в голове сейчас "Динамо", не хочу его больше отвлекать. Игроку не нужно засирать мозги, что может переехать куда-то. В данный момент он счастлив в клубе, что ещё нужно? - приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
21-летний центральный нападающий Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии московского "Динамо" и выступает за бело-голубых в течение всей карьеры. Действующий контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, 9 голов и 6 результативных передач.
Ранее агент Константина Алексей Сафонов сообщал о трансферном интересе к игроку со стороны испанской "Жироны".
Агент Сафонова - о возможном переходе в "Жирону": нельзя сидеть на трёх стульях. У Кости в голове сейчас "Динамо"
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов ответил на вопрос о вероятности перехода игрока в испанскую "Жирону".
Фото: ФК "Динамо"