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Полузащитник "Ростова" Щетинин: мной интересовался французский клуб

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Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин заявил, что однажды им интересовался клуб из французской Лиги 1.
Фото: ФК "Ростов"
"Один раз был интерес. Когда я ещё был в академии "Локомотива". Поехал в сборную, там со штрафного забил Англии, тогда ко мне подходили, спрашивали. Какой клуб? Не буду говорить, клуб из Франции. Был интерес, ничего больше", - цитирует Щетинина "РБ Спорт".

Кирилл Щетинин выступал за юношеские сборные России - на счету полузащитника 37 официальных матчей и 12 забитых мячей. В текущем сезоне игрок провел за "Ростов" 19 встреч и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 2 миллиона евро. Контракт Щетинина с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028. После 18-ти сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 21 очко.

Ростов Щетинин Локомотив
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