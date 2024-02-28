"Зимой не было переговоров с "Ростовом" по поводу нового контракта Никиты Медведева. Возможен вариант, что летом Медведев сменит клуб. Сейчас Никита уже может вести переговоры с другими командами, но его позиция за зиму не сильно поменялась — он хотел бы остаться в "Ростове", - приводит слова Талаева Sport24.
В этом сезоне Никита Медведев провел за "Ростов" 7 матчей, пропустил 9 мячей и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер выступал за "Зенит-Ижевск", "Рубин" и "Локомотив". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 400 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко. После зимней паузы южане сыграют с "Крыльями Советов" в 19-м туре РПЛ.
Агент игрока "Ростова" Медведева: возможен вариант, что летом мой клиент сменит клуб
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"