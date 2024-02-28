"У "Динамо" и так хороший состав, есть глубина. Зачем усиление? Даже если кто?то из основы вылетит из?за травмы, ребята из молодежки могут подстраховать. Не всегда появление новичков улучшает игру команды. Жду, что "Динамо" будет бороться за медали", - цитирует Сапету "Евро-Футбол".
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не совершило ни одного приобретения, однако клуб покинул Данил Лесовой, который присоединился к "Маккаби" из Хайфы. После зимней паузы "бело-голубые" сыграют с "Локомотивом" в 19-ом туре РПЛ. Команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков.
Сапета: у "Динамо" и так хороший состав, есть глубина. Зачем усиление?
Экс-игрок "Динамо" Александр Сапета высказался о трансферном окне "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"