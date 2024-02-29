Телевизионными комментаторами матча 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер" станут Георгий Черданцев и Павел Богданов, сообщил телеграм-канал продюсера "Матч ТВ" Сергея Акулинина.
Сине-бело-голубые и красно-белые сыграют между собой 2 марта, встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и начнётся в 19:30 по московскому времени. Матч первого круга в Москве завершился победой петербуржцев со счётом 3:1.
"Зенит" с 36 очками в 18 матчах занимает второе место в турнирной таблице, "Спартак" набрал 30 очков и находится на пятой строчке.
Черданцев прокомментирует матч "Зенит" - "Спартак"
Стали известны комментаторы телетрансляции центрального матча 19 тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: социальные сети