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Быстров: Джикия не усилил бы “Зенит”

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Бывший полузащитник “Зенита” Владимир Быстров считает, что защитник “Спартака” Георгий Джикия не усилил бы петербургскую команду.
Фото: "Матч ТВ"
– Джикия не усилил бы “Зенит”. Почему? Я смотрю футбол глазами и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент. При этом и другие футболисты “Спартака” пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав.

Напомним, что действующий трудовой договор Джикии с московским “Спартаком” истекает уже в июне этого года. При этом будущее Георгия в команде находится под вопросом. Известно, что до конца сезона стороны не собираются вести переговоры о продлении контракта. Во время зимних сборов агент игрока, коим является Вадим Шпинев, сообщил, что Джикия покинет стан красно-белых, если во главе команды останется Гильермо Абаскаль.

Источник: Sport24

Джикия Спартак Зенит Быстров
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