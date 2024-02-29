– Джикия не усилил бы “Зенит”. Почему? Я смотрю футбол глазами и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент. При этом и другие футболисты “Спартака” пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав.
Напомним, что действующий трудовой договор Джикии с московским “Спартаком” истекает уже в июне этого года. При этом будущее Георгия в команде находится под вопросом. Известно, что до конца сезона стороны не собираются вести переговоры о продлении контракта. Во время зимних сборов агент игрока, коим является Вадим Шпинев, сообщил, что Джикия покинет стан красно-белых, если во главе команды останется Гильермо Абаскаль.
Источник: Sport24
Быстров: Джикия не усилил бы “Зенит”
Бывший полузащитник “Зенита” Владимир Быстров считает, что защитник “Спартака” Георгий Джикия не усилил бы петербургскую команду.
Фото: "Матч ТВ"