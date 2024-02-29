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De Telegraaf: возможно, Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды

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Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс предположил, что экстрадиция нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды возможна.
Фото: "Матч ТВ"
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая. По словам Каптейнса, он не считает, что Промес допустил ошибку, отправившись на сборы с командой в ОАЭ, так как на тот момент ему еще не было вынесено приговора. Каптейнс считает, что для Квинси подобный поворот событий мог стать неожиданностью.

«Конечно, это возможно и не исключено, что Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды и больше никогда не вернется в Россию. Но пока что подтверждения этому нет», - передает слова Каптейнса «РБ Спорт».

Промес Спартак
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