Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая. По словам Каптейнса, он не считает, что Промес допустил ошибку, отправившись на сборы с командой в ОАЭ, так как на тот момент ему еще не было вынесено приговора. Каптейнс считает, что для Квинси подобный поворот событий мог стать неожиданностью.
«Конечно, это возможно и не исключено, что Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды и больше никогда не вернется в Россию. Но пока что подтверждения этому нет», - передает слова Каптейнса «РБ Спорт».
De Telegraaf: возможно, Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс предположил, что экстрадиция нападающего «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды возможна.
Фото: "Матч ТВ"