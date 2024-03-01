"Зенит" в скором времени вообще не будет иметь российских игроков в составе, судя по тому, что говорят. С одной стороны, интересно — мы никогда не видели, что у нас российская команда практически без россиян. Думаю, большинство в стране будет болеть теперь против "Зенита", если взять хотя бы этот показатель", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
"Зенит" сыграет со "Спартаком" 2-го марта в рамках РПЛ, матч состоится на "Газпром Арене". После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка, "красно-белые" располагаются на пятой строчке с отставанием от лидера в восемь очков. В составе петербургского клуба на данный момент находится 13 легионеров, в московском клубе играет на три легионера меньше.
Червиченко: думаю, большинство в стране будет болеть против "Зенита" - российской команды без россиян в составе
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о матче "Спартак" - "Зенит".
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