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Деменко: у "Спартака" появилась хорошая мотивация для того, чтобы сыграть в матче с "Зенитом" еще и за Промеса

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Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Максим Деменко высказался о задержании Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Скорее всего, футболисты "Спартака" сильно расстроились из-за происшествия с Промесом. Но в какой-то степени у них определенно появилась хорошая мотивация для того, чтобы сыграть в матче с "Зенитом" еще и за него. Как мне кажется, руководство команды повело себя немного самоуверенно, привезя Квинси на сборы в ОАЭ", - приводит слова Деменко "RT".

Вчера, 29-го февраля нападающий "Спартака" Квинси Промес не смог вернуться с клубом из ОАЭ в Москву, так как был задержан в аэропорту. Стало известно, что футболист попал в ДТП и скрылся с места преступления. Нидерландцу грозит до трех лет лишения свободы за это преступление, ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач в 21-ом матче. Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до конца текущего сезона.

Деменко Спартак Промес Зенит
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