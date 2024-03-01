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Фернандес: мы должны прыгнуть выше головы, перевыполнить свой собственный план, чтобы прийти к финишу первыми

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Защитник "Зенита" Марио Фернандес высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" – молодая команда со своей футбольной философией. Московские клубы тоже всегда рядом. Они очень сильны. С ними не бывает просто, поэтому мы должны прыгнуть выше головы, перевыполнить свой собственный план, чтобы прийти к финишу первыми", - цитирует Фернандеса Metaratings.

В текущем сезоне Фернандес провел за "Зенит" 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в два миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Подопечные Сергея Семака сыграют с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Зенит Фернандес Краснодар
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