"Шансы на победу у "Локомотива" и "Динамо" примерно одинаковые. Атака вариативнее у "Динамо". У "Локомотива" нападение попроще. Там все завязано на Дзюбе. Другие футболисты, такие как Миранчук, Пиняев, Глушенков дополняют Артема. Дзюба еще не потерял свою мощь, но возраст дает о себе знать", - сказал Билялетдинов.
В матче 19-го тура российской Премьер-лиги московское "Динамо" примет на своем поле "Локомотив". Этот матч станет первым официальным в 2024-м году для обоих клубов. Победитель матча гарантировано займет 3-ю строчку в турнирной таблице по итогам 19-ти туров. В случае ничейного результата на 3-м месте останется "Динамо".
По итогам первой части сезона в активе "бело-голубых" 32 очка. "Железнодорожники" набрали на 1 очко меньше и занимают 5-ю строчку.
Источник: "РБ Спорт"
Ринат Билялетдинов: атака "Локомотива" вся завязана на Дзюбе. "Динамо" вариативнее
Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от первого столичного дерби в РПЛ в 2024-м году.
Фото: официальный сайт "Локомотива"