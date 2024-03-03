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Защитник "Спартака" Маслов - о решении не уходить в аренду: спортдиректор выразил мне свою позицию, я его услышал

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Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, почему в это зимнее трансферное окно он не ушел в аренду.
Фото: Чемпионат.com
- Мог ли уйти в аренду? Да, мог. Какие клубы тобой интересовались? Были и "Урарту", и сербские клубы, и клубы РПЛ. Почему отказался? Я не отказывался. Это решение мы приняли вместе со спортивным директором. Он мне выразил свою позицию, я его услышал.

Павел Маслов, играющий на позиции центрального защитника, выступает за московский "Спартак" с января 2020 года. За основную команду футболист провел в общей сложности 70 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие лишь в 4 играх за "красно-белых", привел на поле 225 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

Маслов Спартак
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