- Мог ли уйти в аренду? Да, мог. Какие клубы тобой интересовались? Были и "Урарту", и сербские клубы, и клубы РПЛ. Почему отказался? Я не отказывался. Это решение мы приняли вместе со спортивным директором. Он мне выразил свою позицию, я его услышал.
Павел Маслов, играющий на позиции центрального защитника, выступает за московский "Спартак" с января 2020 года. За основную команду футболист провел в общей сложности 70 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие лишь в 4 играх за "красно-белых", привел на поле 225 минут и не отличился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Спартака" Маслов - о решении не уходить в аренду: спортдиректор выразил мне свою позицию, я его услышал
Защитник "Спартака" Павел Маслов рассказал, почему в это зимнее трансферное окно он не ушел в аренду.
Фото: Чемпионат.com