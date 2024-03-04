Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
17:00
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд Юнайтед
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
22:45
ДженоаНе начат

Агент Глебова - об интересе "Спартака": как обычно, слухов и сплетен было много

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Павел Банатин, агент полузащитника "Ростова" Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Каждое трансферное окно звонят, спрашивают про "Спартак". Как обычно, слухов и сплетен было много. Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу. Он полностью отдается "Ростову" и тут нечего добавить", - заявил агент.

24-летний полузащитник принял участие во всех 19-ти матчах "Ростова" в текущем розыгрыше РПЛ. В зимнее трансферное окно слухи связывали Глебова с возможным переходом в московский "Спартак", однако, сделка не состоялась.

По итогам 19-ти туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. В следующем туре "Ростов" встретится на своем поле с лидирующим в чемпионате "Краснодаром".

Источник: "РБ Спорт"

Глебов Спартак Ростов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится