"Каждое трансферное окно звонят, спрашивают про "Спартак". Как обычно, слухов и сплетен было много. Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу. Он полностью отдается "Ростову" и тут нечего добавить", - заявил агент.
24-летний полузащитник принял участие во всех 19-ти матчах "Ростова" в текущем розыгрыше РПЛ. В зимнее трансферное окно слухи связывали Глебова с возможным переходом в московский "Спартак", однако, сделка не состоялась.
По итогам 19-ти туров "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. В следующем туре "Ростов" встретится на своем поле с лидирующим в чемпионате "Краснодаром".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Глебова - об интересе "Спартака": как обычно, слухов и сплетен было много
Павел Банатин, агент полузащитника "Ростова" Данила Глебова, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Ростова"