Завтра в ОАЭ состоится суд над вингером московского "Спартака" Квинси Промесом. В Эмиратах футболист обвиняется в том, что самовольно покинул место ДТП, участником которого он стал. Ожидается, что Промесу будет вынесено наказание в виде штрафа, после чего игрок сможет вернуться в Россию.
По данным источника, московский "Спартак" планирует применить санкции к нидерландскому форварду. Согласно информации, "красно-белые" планируют оштрафовать Промеса из-за ДТП, повлекшего задержание в аэропорту Дубая, которое не позволило футболисту принять участие в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита".
"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью (0:0). Квинси Промес в первой части сезона записал на свой счет 6+6 по системе гол+пас, что делает его лучшим бомбардиром и ассистентом команды одновременно. Контракт Промеса с "красно-белыми" истекает в конце сезона. Напомним, на родине нидерландский футболист приговорен к 7,5 года тюрьмы.
Источник: "Евро-футбол"
"Спартак" может оштрафовать Промеса, когда он вернется в Россию
Форвард "Спартака" Квинси Промес может понести наказание в случае возвращения в Россию из ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак" Москва