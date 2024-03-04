"Ночная Москва могла его испортить, но, видимо, на сборах Личка до Хорхе все?таки достучался, ведь в товарищеских играх он выглядел здорово и против "Локомотива" тоже провел отличный матч. Мне кажется, надо закрывать Карраскаля на базе "Динамо", и тогда это станет большим подспорьем для клуба", - цитирует Орещука Metaratings.
В матче 19-го тура полузащитник "Динамо" Карраскаль записал на свой счет голевую передачу на Бителло, а "бело-голубые" одержали победу над "Локомотивом" со счетом 2:1. В текущем сезоне Хорхе провел 16 матчей и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего колумбийца в шесть миллионов евро. Команда Марцела Лички после 19-ти сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка.
Орещук: надо закрывать Карраскаля на базе "Динамо", и тогда это станет большим подспорьем для клуба
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о полузащитнике Хорхе Карраскале.
Фото: ФК "Динамо"