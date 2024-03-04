"Он спокойно объяснил, где будет смотреть матч. Что-то такое про ложу, что не дали… Может быть, он не хотел с кем-то сидеть. Гильермо сказал, что будет смотреть на базе — как смотрел, когда мы играли с "Крыльями". Для меня лично никакой разницы нет", - цитирует Зиньковского "РБ Спорт".
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не смог управлять командой во время матча 19-го тура с "Зенитом" (0:0) из-за дисквалификации. Испанский специалист принял решение уехать из Петербурга в Москву и смотреть игру на базе московского клуба. В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 25 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. "Красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Зиньковский - об отъезде Абаскаля: он спокойно объяснил, где будет смотреть матч, что-то такое про ложу, что не дали
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал решение Гильермо Абаскаля смотреть матч с "Зенитом" на базе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"