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Сафонов: будет интересно сыграть в матче Россия - Парагвай против одноклубника по "Краснодару" Хуниора Алонсо

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Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов высказался о возможной встрече со своим одноклубником Хуниором Алонсо в матче национальных команд России и Парагвая.
Фото: РФС
- Будет интересно сыграть против Алонсо, тоже опыт. Мы перекинулись с ним парой слов, когда узнали, что матч состоится. Интересная дуэль, - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".

25 марта на поле московского стадиона "ВТБ Арена" состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Парагвая. В этой встрече могут сыграть друг против друга партнёры по "Краснодару" вратарь Матвей Сафонов и центральный защитник Хуниор Алонсо.

Сборная России Сборная Парагвая Хуниор Алонсо Сафонов
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