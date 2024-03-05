- Будет интересно сыграть против Алонсо, тоже опыт. Мы перекинулись с ним парой слов, когда узнали, что матч состоится. Интересная дуэль, - передаёт слова Сафонова "РБ Спорт".
25 марта на поле московского стадиона "ВТБ Арена" состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Парагвая. В этой встрече могут сыграть друг против друга партнёры по "Краснодару" вратарь Матвей Сафонов и центральный защитник Хуниор Алонсо.
Сафонов: будет интересно сыграть в матче Россия - Парагвай против одноклубника по "Краснодару" Хуниора Алонсо
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов высказался о возможной встрече со своим одноклубником Хуниором Алонсо в матче национальных команд России и Парагвая.
Фото: РФС