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Личка: забрал бы назад Захаряна, если бы он попросился в “Динамо”

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Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка рассказал, готов ли он принять в команду полузащитника “Реала Сосьедад” Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
– Знаю, что он долго не может забить или отдать пас, но надо терпеть. Он старается, для него это хорошая школа. Если бы Захарян позвонил и попросился вернуться в “Динамо”? Забрал бы назад, понятно.

Напомним, Арсен Захарян – воспитанник московского “Динамо”. До лета 2023 года он выступал за бело-голубых. В прошлом году полузащитник сборной России перебрался в “Реал Сосьедад”. С клубом из Испании Захарян подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2029 года. В текущем сезоне Арсен сыграл в 30 матчах за команду из Сан-Себастьяна и отличился одним ассистом.

Источник: “РБ Спорт”

Личка Динамо Реал Сосьедад Захарян
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