Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказал свои рассуждения касательно будущей встречи «армейцев» и «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. По мнению Пономарева, ЦСКА не сможет переиграть самарский коллектив, так как в минувшем туре они смотрелись неуверенно. Напомним, что «армейцы» сыграли против «Оренбурга» в рамках 19-го тура РПЛ со счетом 1:1.
«Наверняка на стадионе будет много болельщиков, которые погонят свою команду вперед. Впрочем, победы от самарцев я тоже не жду. Думаю, что будет ничья 0:0 или 1:1», - передает слова Пономарева «РБ Спорт».
Экс-игрок ЦСКА Пономарев: думаю, что в матче против "Крыльев Советов" будет ничья
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился комментарием относительно грядущего матча «армейцев» в рамках РПЛ.
Фото: Global Look Press