- Было много разной информации об интересах и предложениях, и будет еще много, так как Федор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический.
Центральный нападающий Федор Чалов является воспитанником академии московского ЦСКА. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до конца декабря 2024 года. Всего на счету футболиста 247 матчей за "армейцев", в которых он забил 84 мяча и сделал 42 результативные передачи. В текущем сезоне Чалов записал на свой счет 11+3 по системе гол плюс пас в 27 играх. В составе ЦСКА игрок становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также трижды выигрывал серебряные медали чемпионата страны.
Источник: "СЭ"
ЦСКА достиг принципиальной договоренности по продлению контракта с Чаловым
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с новым контрактом нападающего Федора Чалова.
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