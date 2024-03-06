- Гол "Оренбурга" в концовке — это, конечно, чистое везение, когда ты не показываешь хороший футбол на протяжении матча, а потом забиваешь. Но армейцы — опытные бойцы, и тренер у них очень квалифицированный. Но соглашусь с тем, что бороться за медали им будет очень сложно.
Напомним, московский ЦСКА на последних минутах упустил победу над "Оренбургом" в матче 19-го тура российской Премьер-лиги (1:1). "Армейцы" набрали 29 очков и занимают на данный момент седьмую строчку в турнирной таблице. От лидирующей тройки команду Владимира Федотова отделяет шесть баллов. В рамках 20-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях сыграет с "Крыльями Советов". Игра состоится в Самаре в пятницу, 8 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Зырянов: ЦСКА будет очень сложно бороться за медали
Бывший игрок "Торпедо" и "Зенита" Константин Зырянов порассуждал о шансах ЦСКА на завоевание медалей в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"