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Игрок "Ростова" Байрамян – о перспективах Севикяна в Европе: у него может быть большое будущее

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Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян поделился своими мыслями касательно Эдгара Севикяна и его будущего в европейских чемпионатах.
Фото: РПЛ
Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян поделился соображениями относительно будущего своего партнера по национальной команде Эдгара Севикяна, который перешел из «ПАРИ НН» в «Ференцварош» в минувшее трансферное окно.

По словам Байрамяна, с Севикяном он познакомился в Ростове и у него остались только положительное впечатление о соотечественнике. Байрамян добавил, что желает Севикяну успехов в будущем.

«Он перешёл в европейский чемпионат. Дальше все зависит от него. Талант есть, вы сами это видели. Если будет показывать такой же яркий футбол, его ждет большое будущее», - передает слова Байрамяна «Матч ТВ».

Байрамян Ростов Севикян Ференцварош
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